Ремонт дороги вышел на финальную стадию в поселке Уваровка в Можайском округе

В поселке Уваровка Можайского округа завершается ремонт дорожного покрытия на улице 3-я Покровская. Специалисты исправили профиль дороги и отсыпали полотно щебнем, использовав около 400 тонн смеси.

Для выполнения работ задействовали 4 единицы техники и 4 специалистов. Также смонтировали две дренажные трубы для водоотвода. Работы на этом участке находятся на финальной стадии.

«Благодарим жителей за активную гражданскую позицию. Вопросы качества дорог остаются на постоянном контроле: все поступающие сигналы будут внимательно прорабатываться и учитываться при планировании дальнейших мероприятий», — рассказал заместитель директора «Единого дорожно-транспортного центра» Павел Иванов.

Это еще один шаг в реализации программы развития дорожной инфраструктуры Можайского округа. Работа в этом направлении будет продолжена на других участках, где это необходимо.