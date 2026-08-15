Ремонт дороги в районе деревни Горетово начали в Можайском округе

В районе деревни Горетово Можайского округа начались работы по восстановлению дорожного полотна на автомобильной дороге «Тетерино — Поречье». Специалисты подрядной организации «Мосавтодора» задействовали четыре единицы техники.

На данный момент рабочие ведут фрезеровку старого асфальтобетонного покрытия. Следующим этапом станет укладка нового слоя асфальта на участке протяженностью 2,38 километра.

Работы являются частью масштабной программы дорожного ремонта в округе. В текущем году в планах значится обновление 17 участков муниципальных и 6 крупных отрезков региональных дорог. Общая протяженность ремонтируемых объектов превышает 34 километра.

В связи с проведением ремонтных работ на участке временно ограничено движение транспорта. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков.