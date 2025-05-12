Ремонт дороги в деревне Берендино завершат в Воскресенске в июне 2025 года

Масштабные работы по ремонту дорог продолжаются в городском округе. Дорожное полотно протяженностью 480 метров приведут в порядок в деревне Берендино.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время сотрудники подрядной организации приступили к отсыпке дороги щебнем. Ремонт в деревне Берендино планируют завершить 20 июня текущего года.

Общая протяженность дорог местного значения, которые отремонтируют в 2025 году в муниципалитете, составляет более 22 километров на 68 участках. Дорожные работы будут выполняться в зависимости от погодных условий в несколько этапов — с апреля по октябрь.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.