Ремонт дороги стартовал на улице Московской во Фрязине

В округе полным ходом идут работы по комплексному благоустройству дворовой территории, расположенной у дома № 3 по улице Московской. С целью контроля качества выполняемых работ и соответствия их утвержденному проекту, на объект выехал начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта городского округа Фрязино Павел Никишин.

Сейчас специалисты активно занимаются обустройством новых бордюров, которые обеспечат безопасность пешеходов, отделяя тротуар от проезжей части. Помимо этого, в рамках комплексного благоустройства запланирована замена асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров. Также будет проведен ремонт существующих пешеходных дорожек, обустроена парковка и приведены в порядок подъезды. Аналогичные работы по благоустройству начались и во дворе домов № 6а и 8, расположенных по улице Институтской.