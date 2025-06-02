Ремонт дороги стартовал на Школьном бульваре в Черноголовке

На Школьном бульваре начались работы по улучшению состояния дорожного покрытия. В данный момент проведены временные ремонтные работы. В июне планируется проведение масштабного ремонта сразу на нескольких участках улицы.

В частности, участок дороги между домом № 18 на Школьном бульваре и селом Якимово был отремонтирован с использованием временных «заплаток» из асфальтовой крошки. Данные меры были предприняты сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства» с целью повышения безопасности для автомобилистов.

Инициатива проведения ремонта исходила от местных жителей, которые обратились в администрацию через портал «Добродел», оставив заявку на устранение дорожных проблем. После получения обращения коммунальные службы оперативно отреагировали и приступили к засыпке ям асфальтовой крошкой.

Специалисты подчеркивают, что данные работы носят временный характер и не могут заменить полноценный ремонт. В июне запланирован масштабный ямочный ремонт во дворах у домов № 14, 16 и 18 на Школьном бульваре. В ходе этих работ будет проведена более тщательная подготовка и восстановление дорожного покрытия.