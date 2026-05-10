Ремонт дороги регионального значения начали в Можайском округе

В Можайском округе начался плановый ремонт участка автомобильной дороги регионального значения. Сотрудники «Мосавтодора» укладывают новое покрытие на отрезке от границ ДНП «Лыткино-3» до 108-го километра Минского шоссе.

На текущий момент выполнены работы по устранению пучинообразований. Также производятся работы по устройству выравнивающего слоя асфальта — это основа для последующего финишного слоя, обеспечивающая долговечность и ровность дороги. Общая протяженность ремонтируемого участка составит порядка четырех километров.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, с соблюдением технологических норм и требований безопасности дорожного движения.

Всего в Можайском округе отремонтируют шесть участков региональных дорог и 17 муниципальных. С программой ремонта можно ознакомиться на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.