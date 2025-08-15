Ремонт дороги начался на улице Ленина в микрорайоне Сходня в Химках

Дорогу на улице Ленина в микрорайоне Химок Сходня начали ремонтировать. Специалистам предстоит привести в порядок участок дороги длиной около километра.

Ремонт проведут в несколько этапов. Это позволит выполнить работы постепенно, не затрудняя при этом движение на участке. Перекрывать дорогу полностью не будут. Однако во время непосредственно укладки нового дорожного покрытия, автомобили смогут следовать здесь с некоторыми ограничениями. Последним этапом станет нанесение актуальной разметки.

Полностью заверить ремонт специалисты планируют до конца сентября.

Помимо этого, капитальный ремонт дороги сегодня стартовал на улице 9 Мая. Здесь на участке длиной более трех километров заменят дорожное покрытие, обновят остановки, тротуары и светофоры. Все работы завершат до конца ноября.