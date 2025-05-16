Ремонт дороги на улице Подольской стартовал в Серпухове

В округе начались работы по ремонту дорожного покрытия на улице Подольской в районе дома № 101. Специалисты Комбината благоустройства приступили к устранению дефектов, используя современные технологии и передовые методы, чтобы обеспечить качественный и долговечный результат.

Особенностью данного ремонта является применение инновационного метода фрезерования, который позволяет эффективно и быстро удалить поврежденные участки дорожного полотна, подготавливая поверхность для укладки нового асфальта.

«Мы используем литой асфальт, который значительно ускоряет процесс ремонта — он не требует дополнительного уплотнения катком», — сообщил представитель дорожной службы.

Экологический аспект ремонта также находится под контролем. Старый асфальт, снятый в процессе фрезерования, будет вывезен на специализированную площадку для утилизации. В округе запланирован ремонт 45 участков дорог общей протяженностью более 40 километров.