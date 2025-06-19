Ремонт дороги на улице Ленина завершили в Павловском Посаде

Рабочие завершили капитальный ремонт дорожного полотна на улице Ленина. После нескольких месяцев интенсивных работ улица вновь открыта для движения.

«Ремонтные работы продолжались в течение нескольких месяцев. В настоящее время он полностью завершен, включая монтаж новых современных тротуаров, которые значительно улучшили условия для пешеходов», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Вдоль обновленной дороги пока еще установлены дорожные знаки с ограничением скорости, обеспечивающие безопасность движения в период завершения всех работ. На свежем асфальтовом покрытии частично нанесена дорожная разметка, облегчающая ориентирование водителей. Автомобили уже начали пользоваться привычным маршрутом, оценивая качество нового дорожного покрытия.

В настоящее время дорожным службам предстоит завершить нанесение дорожной разметки, включая разметку пешеходных переходов и границ искусственных неровностей.