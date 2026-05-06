Ремонт дороги на улице Кагана в Воскресенске включили в Народную программу

В Воскресенске по народной программе «Единой России» приступили к ремонту дороги на улице Кагана. Сегодня единороссы выехали на объект, чтобы проконтролировать текущие работы. На улице Кагана и прилегающих переулках расположены многоквартирные дома, рядом находятся частный сектор, детские сады и школы, магазины и остановки общественного транспорта.

Состояние дороги было неудовлетворительным и требовало ремонта асфальтового покрытия. Депутатский корпус взял ситуацию на контроль, а дорога была включена в народную программу партии как один из приоритетных объектов дорожного ремонта.

Координатор партийного проекта «Безопасные дороги», член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Андрей Баранов, активисты и сторонники партии ознакомились с графиком работ, пообщались с представителем подрядной организации и оценили первые выполненные результаты. В ходе объезда партийцы также пообщались с местными жителями, которые долго ждали ремонта дороги.

Жительница улицы Кагана Ирина Смирнова поделилась: «Мы давно хотели, чтобы нашу улицу включили в план ремонта. Качество покрытия было, мягко говоря, неудовлетворительным. Очень рады, что работы наконец начались».

Андрей Баранов отметил: «Работы ведутся с 15 апреля. Особое внимание уделяется качеству и срокам выполнения, а также контролю со стороны „Единой России“, представители которой регулярно выезжают на объект для взаимодействия с подрядчиком. Все работы ведутся в соответствии с графиком, подрядчик подтверждает готовность сдать объект в установленный срок».

В 2026 году в городском округе Воскресенск всего будет отремонтировано более 80 участков на муниципальных и региональных дорогах. Программа ремонта формировалась с учетом наказов избирателей.