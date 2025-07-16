Ремонт дороги на Новой улице в Серпухове завершат в сентябре

Глава Серпухова Алексей Шимко оценил завершающий этап ремонта дороги на улице Новая в микрорайоне Ивановские дворики и обсудил планы по благоустройству прилегающей территории. На участке улицы Новой выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью 750 погонных метров.

Предстоит еще нанесение горизонтальной и поперечной разметки.

Кроме того, Алексей Владимирович вместе с коллегами осмотрел территорию рядом с дорогой, где вскоре начнется благоустройство.

В рамках проекта планируется создать большую пешеходную зону на участке от дома № 14 до № 26-б с обновлением дорожного покрытия, озеленением, обустройством тротуаров, установкой освещения и монтажом скамеек.

Подрядчик начнет работы на этой неделе, а завершить благоустройство планируется к 15 сентября, отметил глава муниципалитета.