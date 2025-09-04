Ремонт дороги на Малой Катанинной улице завершили в Серпухове

В частном секторе города Серпухова завершилось строительство новой асфальтированной дороги на Малой Катанинной улице. Общая протяженность обновленного участка составила 485 метров, а площадь выполненных работ достигла 2200 квадратных метров.

По словам местной жительницы Ирины Матвеевой, именно инициатива самих жителей стала отправной точкой для реализации данного проекта.

«Мы обратились к нашему окружному депутату Николаю Пушкину, и вместе мы провели осмотр территории. Дорога стала одним из ключевых пунктов в нашем списке проблем», — сообщила Ирина Матвеева.

После этого жители приняли участие в заседании выездной администрации, где смогли представить свои предложения и аргументировать необходимость ремонта дороги. Уже через неделю после заседания специалисты приступили к решению одной из проблем, озвученных жителями, — демонтировали аварийное дерево, а спустя еще два дня на Малую Катанинную улицу прибыла дорожная техника и началась активная фаза строительства новой дороги.

Перед укладкой нового асфальтового покрытия специалисты провели все необходимые подготовительные работы: спланировали территорию и выполнили отсыпку улицы щебнем. Теперь, вместо старой грунтовой дороги, жители Малой Катанинной улицы могут пользоваться качественным асфальтовым покрытием.