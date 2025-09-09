Ремонт дороги на Ленинградской улице в Солнечногорске завершат в сентябре

В городском округе Солнечногорск завершаются работы по ремонту муниципальных дорог общего пользования в рамках основного контракта 2025 года. Подрядчик приводит в порядок последний участок длиной более километра на улице Ленинградской.

Здесь выполняют замену асфальтобетонного покрытия, обновляют бортовой камень и тротуары. Завершение всех работ запланировано на середину сентября.

«Всего в план ремонта муниципальных дорог общего пользования по основному контракту вошли 53 участка общей протяженностью порядка 30-ти километров. Качество работ проверит ГАУ Московской области „Лабрадор“, — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Также в текущем году к основным адресам добавили дополнительные участки.

«Добавили участок в Шелепаново, положим асфальт, сделаем кюветы. До конца сентября в планах отремонтировать дорогу в Елизарово длиной около 5 км. Подрядчик выйдет на следующей неделе. Еще запланированы работы в Мостках и Загорье», — сказала начальник управления благоустройства и содержания территории администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Попова.

Напомним, в 2025 году в округе также ремонтируют семь региональных дорог общей протяженностью свыше 24 километров. Работы выполняют специалисты «Мосавтодора» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».