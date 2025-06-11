Ремонт дороги на Коммунальном проезде начался в Химках

Рабочие приступили к ремонтным работам на Коммунальном проезде в Старых Химках. Им удалось обновить свыше 1,7 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия.

Специалисты обновят старое дорожное полотно, ликвидируют ямы и неровности, чтобы обеспечить безопасность на дороге и комфорт для водителей. Финальным этапом будет нанесение свежей разметки.

Отметим, что в Химках ведется масштабная работа по ремонту улично-дорожной сети округа. Так, в планах обновить полотно на 11 автомобильных трассах, что в сумме составит свыше 120 тысяч квадратных метров.

Сейчас рабочие трудятся на улицах Мцыри, Некрасова, Горная и на Новосходненском шоссе. Далее ремонт начнется на улицах 9 Мая и Молодежная в Новых Химках, Центральная в Подрезкове, Ленина в Сходне, а также в квартале Терехово-Ивакино.

Участки для проведения капитального ремонта специалисты определили, проанализировав ситуацию на дорогах с помощью онлайн мониторинга, а также по просьбам местных жителей.