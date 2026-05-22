Ремонт дороги на Домодедовском шоссе в городском округе Подольск

В ночное время специалисты «Мосавтодора» начали снимать старый асфальт на участке Домодедовского шоссе вблизи села Покров. Дорожные рабочие используют фрезу, а также задействовали самосвал, трактор и поливочную машину. Протяженность участка, где проводятся работы, составляет 3,2 километра. Ежедневно здесь проезжают около 12 тысяч автомобилей.

Для обеспечения проезда транспорта дорожники перекрыли только ту полосу, на которой ведутся работы.

На этом участке будет уложено новое асфальтобетонное покрытие. Прораб Сергей Самбор отметил, что для этого будет использоваться смесь типа ЩМА-16, которая отличается повышенной износоустойчивостью.

Это уже третий объект в Подольском округе, где специалисты «Мосавтодора» проводят ремонтные работы. Ранее были завершены работы на семи километрах дороги вблизи Гривно и на полутора километрах в центре Подольска, на улице Кирова.

Ремонт дорог осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По информации Министерства транспорта Подмосковья, общая протяженность отремонтированных региональных дорог составит 11,5 километров.

В дальнейшем на всех участках будет нанесена разметка и укреплены обочины. Завершить работы планируют до осени текущего года.