Ремонт дороги до деревни Косовая под Зарайском завершат в октябре

Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Зарайск

В Зарайском округе завершаются работы по строительству новой дороги, которая соединит деревню Косовая с главной магистралью. Протяженность дороги составляет порядка пяти километров, что делает ее самым длинным участком, вошедшим в государственную программу «Дороги Подмосковья».

Сейчас завершается укладка финального, второго слоя асфальта. Первым этапом дорожники завершили асфальтные работы в самой деревне. Ожидается, что весь объем строительных работ будет завершен в ближайшие дни.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что новая дорога решит еще одну проблему с бездорожьем в муниципалитете.

Ранее проезд по этой грунтовой дороге создавал большие трудности для местных жителей.

Кроме того, Петрущенко добавил, что в этом году в программу ремонта дорог в Зарайском округе вошло 13 участков автомобильных дорог.

Работы завершены повсеместно, за исключением одного участка — дороги, ведущей к деревне Федоровка, где строительство еще продолжается.

