Ремонт дороги до деревни Косовая под Зарайском завершат в октябре

В Зарайском округе завершаются работы по строительству новой дороги, которая соединит деревню Косовая с главной магистралью. Протяженность дороги составляет порядка пяти километров, что делает ее самым длинным участком, вошедшим в государственную программу «Дороги Подмосковья».

Сейчас завершается укладка финального, второго слоя асфальта. Первым этапом дорожники завершили асфальтные работы в самой деревне. Ожидается, что весь объем строительных работ будет завершен в ближайшие дни.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что новая дорога решит еще одну проблему с бездорожьем в муниципалитете.

Ранее проезд по этой грунтовой дороге создавал большие трудности для местных жителей.