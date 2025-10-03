Ремонт дороги до деревни Косовая под Зарайском завершат в октябре
В Зарайском округе завершаются работы по строительству новой дороги, которая соединит деревню Косовая с главной магистралью. Протяженность дороги составляет порядка пяти километров, что делает ее самым длинным участком, вошедшим в государственную программу «Дороги Подмосковья».
Сейчас завершается укладка финального, второго слоя асфальта. Первым этапом дорожники завершили асфальтные работы в самой деревне. Ожидается, что весь объем строительных работ будет завершен в ближайшие дни.
Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко отметил, что новая дорога решит еще одну проблему с бездорожьем в муниципалитете.
Ранее проезд по этой грунтовой дороге создавал большие трудности для местных жителей.
Кроме того, Петрущенко добавил, что в этом году в программу ремонта дорог в Зарайском округе вошло 13 участков автомобильных дорог.
Работы завершены повсеместно, за исключением одного участка — дороги, ведущей к деревне Федоровка, где строительство еще продолжается.