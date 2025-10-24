Ремонт дорог завершили в селе Строкино

В селе Строкино, входящем в состав территориального управления «Вялковское», завершились работы по капитальному ремонту дорожного покрытия на улицах Дубки и Школьной. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, подрядная организация осуществила восстановление более 500 метров асфальтового полотна на первом участке.

Необходимость проведения ремонтных работ возникла в результате обращений граждан, выражавших обеспокоенность неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия. Администрация округа совместно с дорожными службами оперативно организовала проведение необходимых ремонтных работ.

В ходе инспекционной поездки, глава округа Эдуард Малышев лично оценил качество выполненных работ и отметил, что теперь передвижение как на автомобильном транспорте, так и пешком по улицам села стало удобнее и безопаснее. Он также поделился планами администрации на будущее, сообщив о намерении увеличить объемы ремонтных работ на дорогах округа в следующем году.