Ремонт дорог завершили в деревне Алексеевка Богородского округа

Завершился ремонт двух важных участков дорожной сети — улиц Березовой и Лесной в деревне Алексеевка. Дороги получили новое покрытие из асфальтобетонного гранулята — современного материала, который позволяет обеспечить достаточную прочность полотна, устойчивость к нагрузкам и неблагоприятным погодным условиям.

Обе улицы относятся к автомобильным дорогам 5‑й категории, но при этом играют значимую роль в транспортной схеме территории. Именно по ним садоводы следуют к своим СНТ через деревню Алексеевка. Из‑за немалой интенсивности движения дорожное полотно на этих улицах изнашивалось быстрее обычного — в результате покрытие пришло в неудовлетворительное состояние.

Учитывая высокую востребованность маршрутов, власти приняли решение включить данные улицы в план ремонта на текущий год. Обновление покрытия позволит сделать проезд более комфортным и безопасным для жителей и дачников, а также продлить срок службы дорог.