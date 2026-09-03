Ремонт дорог завершили в 2 населенных пунктах Богородского округа

В Богородском округе завершился ремонт нескольких участков дорог. Работы прошли в деревне Молзино и Ногинске в рамках планового обновления дорожной инфраструктуры.

В деревне Молзино специалисты отремонтировали четыре автомобильные дороги, включенные в план работ на 2026 год. Новое покрытие появилось на улице Дальней, улице Деревенька, в Молзинском переулке, а также на второй линии жилых домов по улицам Советской и Воскресенской.

Для жителей эти дороги имеют важное значение: они связывают жилые кварталы, обеспечивают удобный подъезд к домам и делают передвижение по населенному пункту более комфортным и безопасным.

Еще один объект обновили в Ногинске. В рамках региональной программы ремонта дорог завершились работы на улице Заводской. Проект реализован при поддержке губернатора Московской области и Министерства транспорта региона.

Обновление дорожного покрытия — это не только улучшение состояния улиц, но и повышение безопасности для водителей и пешеходов. В Богородском округе работы по развитию дорожной инфраструктуры продолжаются.