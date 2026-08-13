13 августа 2026 14:00 Ремонт дорог завершат в Коломне к концу августа Фото: Пресс-служба администрации г.о. Коломна Подмосковье

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По программе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в городском округе Коломна продолжается ремонт муниципальных дорог. Работы проходят сразу на нескольких территориях округа.

Основной объем ремонта уже выполнен: готовность участков оценивают в 90–95 процентов. «Программа выполняется по графику. На прошлой неделе закончили работы в Радужном, на этой неделе — на улице Олений Вражек. Сейчас подрядчик доделывает дорогу в селе Пирочи по улице Речная. Приступают к ремонту дорог в деревнях Михеево, Малое и Большое Карасево, Петрово и Андреевка. То есть осталось у нас пять участков муниципальных дорог», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации Коломны Евгений Гуров.

Новый асфальтобетон уложили практически на всех дорожных участках, которые были включены в программу этого года. Сейчас подрядчики завершают работы на грунтовках — там сделают щебеночное покрытие. Помимо проезжей части, обустраивают и пешеходную инфраструктуру. Новые тротуары появились у Старо-Голутвина мужского монастыря и на проезде Автомобилистов.