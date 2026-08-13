Ремонт дорог завершат в Коломне к концу августа
По программе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в городском округе Коломна продолжается ремонт муниципальных дорог. Работы проходят сразу на нескольких территориях округа.
Основной объем ремонта уже выполнен: готовность участков оценивают в 90–95 процентов.
«Программа выполняется по графику. На прошлой неделе закончили работы в Радужном, на этой неделе — на улице Олений Вражек. Сейчас подрядчик доделывает дорогу в селе Пирочи по улице Речная. Приступают к ремонту дорог в деревнях Михеево, Малое и Большое Карасево, Петрово и Андреевка. То есть осталось у нас пять участков муниципальных дорог», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации Коломны Евгений Гуров.
Новый асфальтобетон уложили практически на всех дорожных участках, которые были включены в программу этого года. Сейчас подрядчики завершают работы на грунтовках — там сделают щебеночное покрытие. Помимо проезжей части, обустраивают и пешеходную инфраструктуру. Новые тротуары появились у Старо-Голутвина мужского монастыря и на проезде Автомобилистов.
На муниципальных дорогах в этом году работали три подрядчика. «Ромстрой» уже передал свои объекты на экспертизу. «СтройСпецСила» заканчивает работы в Пирочах, у «Мособлдорремстроя» на завершающем этапе четыре объекта. Параллельно продолжается ремонт региональной дорожной сети. Сейчас специалисты работают на Озерском шоссе — здесь укладывают асфальт. До 20 августа подрядчикам предстоит завершить оставшиеся муниципальные участки, а параллельно в округе формируют план ремонта дорог на следующий год.