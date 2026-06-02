Еще 3 участка региональных дорог обновили в Серпухове по нацпроекту

В городском округе Серпухов активно ведутся работы по обновлению дорожного покрытия в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты Мосавтодора уже уложили 6,5 километров нового асфальтобетонного покрытия на трех участках региональных дорог.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что наибольший объем укладки выполнили на четырехкилометровом отрезке от деревни Лукьяново до границы с Тульской областью.

Участок ремонта обеспечивает транспортное сообщение для жителей нескольких малых населенных пунктов и подъезд к станции 107 км, Лукьяновской школе и детскому саду, церкви Николая Чудотворца и дому культуры.

Также специалисты «Мосавтодора» заменили 2,4 километра покрытия на двух участках Старосимферопольского шоссе: в районе деревни Рыжково и возле деревни Васильевское. Это позволило обеспечить комфортный проезд к домам, Васильевской школе, центральному дому культуры и спорткомплексу.

Всего на региональной сети округа обновят 18 километров покрытия, что позволит обеспечить комфортный путь более чем для 180 тысяч жителей и гостей округа. В рамках нацпроекта в округе также фрезеруют покрытие на участке Оболенского шоссе в поселке Оболенск, где уложат 2,7 километра нового покрытия.