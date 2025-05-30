Ремонт дорог в городе Куровское начался в Орехово-Зуевском округе

Масштабные дорожные работы проведут в городе Куровское. Сейчас специалисты начали обновлять полотно на Вокзальной улице.

В этом месте располагаются вокзал, Центр культуры и досуга, Центр детского творчества и Дворец спорта. Дорогой каждый день пользуются автомобилисты.

«Подрядчик уже установил бортовой камень и выполнил фрезерование дороги. На этой неделе рабочие поднимут колодцы, а на следующей — займутся асфальтированием. Площадь ремонта — порядка 6,5 тысячи квадратных метров», — добавил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Также на этой неделе рабочие будут укладывать асфальт на Новинском шоссе. Ремонт пройдет на участке от школы № 6 до дома № 12. Здесь проведут ямочный ремонт.

Напомним, что сейчас жители Орехово-Зуева также могут проголосовать за объекты, которые благоустроят к 2026 году. На выбор предлагают семь общественных территорий.

Голосование продлится до 12 июня и пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сделать свой выбор можно на сайте.