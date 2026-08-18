Ремонт дорог в деревнях Бездедово и Ивашево завершили в Богородском округе

Сразу в нескольких населенных пунктах Богородского округа приведели в порядок участки улично‑дорожной сети. Ремонт автомобильной дороги по улице Центральной в деревне Бездедово был включен в план ремонта на 2026 год из‑за высокого износа верхнего слоя покрытия и значительного количества выбоин и ям, которые осложняли движение транспорта

Обновление дороги позволило устранить дефекты полотна и повысить безопасность проезда для местных жителей и гостей деревни.

Специалисты заменили покрытие сразу на двух соседних улицах деревни Ивашево — Салтыковской и Тургеневской. В ходе работ дорожное полотно получило новое покрытие из асфальтобетонного гранулята — этот современный материал помогает обеспечить достаточную прочность, устойчивость к нагрузкам и неблагоприятным погодным условиям.

Приведение дорог в нормативное состояние — важный шаг для повышения транспортной доступности населенных пунктов и комфорта жителей. Работы ведутся с учетом обращений граждан и результатов мониторинга состояния дорожной сети, что позволяет в первую очередь ремонтировать наиболее проблемные участки.