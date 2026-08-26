Ремонт дорог в деревне Заозерье проверили в Павлово-Посадском округе

25 августа в рамках рабочего объезда временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов проинспектировал важные объекты. В микрорайоне Радужный общая протяженность обновленного покрытия дороги составила 1,9 километра.

Совсем скоро передвижение по микрорайону в деревне Заозерье станет комфортнее и безопаснее.

Особое внимание уделили состоянию железнодорожной станции «Ленская». Картина пока неутешительная: стены покрыты граффити, подходы заросли бурьяном, ограждения деформированы. Все выявленные недостатки зафиксированы — соответствующее обращение будет направлено в адрес компании «Российские железные дороги» с требованием привести территорию в порядок.

На улице Орджоникидзе продолжается ремонт подъездов: специалисты красят стены и перила, приводят в порядок входные группы, а старые окна уже заменили на современные пластиковые. Работы продолжаются, важно, чтобы все этапы были выполнены качественно и в срок.

Финальной точкой маршрута стала контейнерная площадка на Московской железной дороге. Ее расширили, чтобы справляться с высокой нагрузкой — площадка является транзитной, поэтому риск переполнения особенно велик. Дополнительно направлена заявка региональному оператору «Хартия» на увеличение количества контейнеров.

Каждый из этих объектов — важная часть общей картины порядка и комфорта в муниципалитете.