Ремонт дорог стартовал в Жуковском

В авиаграде стартовал сезон весеннего благоустройства. Городские службы Жуковского развернули масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры и приведению в порядок общественных пространств, чтобы оперативно ликвидировать последствия зимнего периода.

Особое внимание уделено состоянию проезжей части. Сейчас дорожные бригады сосредоточены на подготовке участков к асфальтированию. Чтобы новые заплатки держались надежно, применяется технология фрезерования: специальное оборудование вырезает поврежденные участки, создавая ровные вертикальные края. Это обеспечивает максимальное сцепление свежей смеси со старым покрытием.

На данный момент активная фаза подготовки идет на двух ключевых транспортных узлах: перекресток улиц Маяковского и Горького, а также пересечение улиц Чаплыгина и Фрунзе.

«Рабочие не только фрезеруют выбоины, но и тщательно очищают их от строительного мусора и старой крошки, которая сразу же вывозится для последующей утилизации. Уже завтра на этих участках начнется финальный этап — укладка горячего асфальта. Параллельно с дорожниками работают и службы благоустройства. Их главная задача сейчас — очистить пешеходные зоны от остатков ледяных глыб и грязных снежных навалов», — сообщили специалисты.

Особое внимание уделяется Центральному парку культуры и отдыха. Бригады освобождают аллеи от снега, чтобы обеспечить горожанам комфортные и безопасные прогулки.