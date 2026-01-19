В декабре состоялась традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Об обращениях, которые поступили в адрес Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Региона касались свыше 50 тысяч запросов, среди которых выделили 54 особо важных.

«Это ЖКХ, содержание территорий и работа УК. Также звучали дороги и транспорт, здрав и экология», — пояснил Андрей Воробьев.

В завершение прямой линии Владимир Путин напомнил, что вопросы жителей должны решаться, а не лежать «где-то под сукном».

«Сегодня еще раз в этой логике мы должны посмотреть приоритетные обращения, которые должны входить и в наши госпрограммы, и просто в адрес нашей повседневной работы, чтобы коммуникация с жителями была устойчивая», — отметил губернатор Московской области.

По его словам, результатом диалога должен стать конкретный результат.