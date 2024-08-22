Ремонт дорог по нацпроекту завершился в Солнечногорске

Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили в Солнечногорске. Там привели в порядок свыше 33 километров покрытия на восьми участках.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, при ремонте использовали асфальтобетонную смесь с повышенной износоустойчивостью.

«Самым протяженным участком ремонта стало Обуховское шоссе от Пятницкого шоссе до трассы М-10 „Россия“, где специалисты Мосавтодора обновили больше 11,8 километра асфальтобетонного покрытия. Дорогой ежедневно пользуются более 13 тысяч автомобилистов», — добавили в ведомстве.

В округе отремонтировали участок дороги от поселка Менделеево до Ленинградского шоссе. По нему можно добраться до школ, детских садов, больниц и других важных объектов. Кроме того, в порядок привели участок Тимоновского шоссе от остановки «Дом рыбака» до Центральной улицы в деревне Тимоново. Изменения почувствуют 11 тысяч автомобилистов, которые смогут с комфортом добираться до трассы М-10.

Покрытие также обновили на участке от Пятницкого шоссе до улицы Михайловка в поселке Андреевка, от Ленинградского шоссе до деревни Хметьево, на улице Усадебный Проезд в деревне Бакеево, на Школьной улице в поселке Поварово, а также на участке Пятницкого шоссе в деревне Обухово.

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