Ремонт дорог начали на проспекте Мира в Химках

Дорожные службы 4 марта приступили к устранению дефектов покрытия на мосту через железнодорожные пути на проспекте Мира. Ремонт ведут с использованием технологии литого асфальта, подходящей для переменчивых погодных условий.

Накануне специалисты подсыпали асфальтобетонную крошку, чтобы выровнять наиболее проблемные участки и обеспечить безопасный проезд до начала основных работ. Сегодня на этом же участке проводят ямочный ремонт с применением литого асфальта — этот метод хорошо зарекомендовал себя в условиях перепадов температур и позволяет качественно заделать повреждения.

Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, ремонт организован поэтапно. Движение перекрывают лишь на небольших участках, что позволяет сохранить проезд и при этом качественно выполнить работы по обновлению дорожного покрытия. Завершить ремонтные работы планируют в ближайшее время.