Ремонт дорог на улицах Ухова и Прибрежная начали в Солнечногорске

Масштабные работы по ремонту муниципальных дорог начались в Солнечногорске в рамках основного контракта на 2026 год. Подрядчики уже приступили к ремонту на нескольких участках, включая улицы Ухова и Прибрежная.

Также начались работы на улицах Тельнова, Баранова (участок 2), дороге к физкультурно-оздоровительному комплексу «Авангард» и улице Подмосковной. В этом месяце ремонт начнется еще на трех автомобильных дорогах.

«В рамках обновления здесь, как и на других объектах, будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие, установлены новые бортовые камни, а также обновлены тротуары. Всего в 2026 году в Солнечногорске планируется отремонтировать 37 дорог общей протяженностью более 20,8 км. Завершить все работы планируется к концу июля», — сообщил первый замглавы округа Виталий Тушинов.

