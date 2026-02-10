Ремонт дорог и ликвидацию аварий обсудили на совещании в Павловском Посаде

На оперативном совещании 9 февраля с участием главы округа Дениса Семенова рассмотрели планы на весенне-летний период. Основное внимание уделили устранению технологических инцидентов на водопроводных сетях в Электрогорске и восстановлению дорог.

По поручению главы округа, разрушенные тротуары и дороги необходимо восстановить настолько, насколько позволяет текущая погода. Полноценное асфальтирование запланировано на весну и лето. Также поставлена задача до конца недели завершить замену трубопровода горячего водоснабжения на улице Советской, дом № 40.

Отдельно на совещании рассмотрели дорожную программу на 2026 год. В план текущего ремонта вошли 18 объектов, включая улицы Советскую, Гоголя, Дарвина и другие, а также дороги в микрорайоне Солнечный и в нескольких деревнях. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет почти 15 километров.

Капитальный ремонт затронет девять дорог, которые ведут к земельным участкам многодетных семей в Электрогорске, а также на улице Юбилейной в Павловском Посаде. По всем этим объектам конкурсные процедуры завершены, идут заключения контрактов с подрядчиками.

В завершение Денис Семенов поручил дорожным службам использовать предстоящие плюсовые температуры для очистки дорог и тротуаров от снега и наледи, а также дал указание убрать новогодние украшения в преддверии Масленицы.