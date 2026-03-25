Еще несколько дорог отремонтировали в Ступине

Специалисты Мосавтодора провели работы по ремонту и обслуживанию дорожной инфраструктуры в городском округе Ступино, сообщили в Минтрансе Подмосковья. В рамках этих мероприятий были устранены дефекты дорожного покрытия на проспекте Победы в городе Ступино, а также на дорогах в деревнях Шматово и Алфимово и в селе Большое Алексеевское.

Кроме того, специалисты привели в порядок дорожные знаки на Староситненском шоссе вблизи СНТ «Радуга», на улице Старомихневской в поселке городского типа Михнево, на улице Шоссейной в селе Аксиньино и на 89-м километре Каширского шоссе в селе Киясово.

Также в Ступино восстановили работоспособность светофора на улице Андропова и линии освещения на улице Академика Белова. Светофор был отремонтирован в деревне Сидорово на улице Дорожной, а линии освещения — на дорогах в деревне Псарево и селе Киясово.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты Домодедовского РУАД №4 Мосавтодора продолжают работы по содержанию подведомственных дорог не только в Ступине, но и в Серпухове, Подольске, Чехове и Ленинском округе.

