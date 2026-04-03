Еще несколько дорог отремонтировали в Подольске

Ямы были устранены на улицах Быковской, Индустриальной и Машиностроителей, на проспектах Ленина и Юных Ленинцев в Подольске. В деревне Бородино работы провели на Варшавском шоссе, а в деревне Кутьино — на улице Дорожной.

На проспекте Ленина в окружном центре были отремонтированы знаки, светофоры и линия освещения. На улицах Кирова и Клемента Готвальда восстановили работу светофоров. В микрорайоне Климовске на улицах Ленина и Индустриальной привели в порядок знаки, а на улицах Победы и Симферопольской — освещение. В микрорайоне Львовском на улице Московской починили ограждение.

Также знаки были отремонтированы на улице Промышленной в поселке Сосновый Бор, а линии освещения — на 51-м километре Старого Симферопольского шоссе.