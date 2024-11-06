Ремонт дома в Раменском после атаки ВСУ завершат в ближайшее время

После террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины по жилым домам в Подмосковье, которая произошла 10 сентября, больше полусотни квартир пришлось восстанавливать. Один из домов расположен в Раменском городском округе.
На сегодняшний день Фонд капитального ремонта региона привел пострадавшие объекты в нормальное техническое состояние. Сейчас строители доделывают ремонтные работы на фасаде дома и завершают отделку. Задача на ближайшее время — полностью подготовить квартиры для проживания.
Специалисты полностью завершили проведение штукатурных работы. В ближайшее время будут восстановлены оконные стены и ограждения балконов.
Атака со стороны ВСУ произошла 10 сентября. Силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами. В частности, над Подмосковьем было уничтожено 20 БПЛА.
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