Ремонт дома в Раменском после атаки ВСУ завершат в ближайшее время

После террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины по жилым домам в Подмосковье, которая произошла 10 сентября, больше полусотни квартир пришлось восстанавливать. Один из домов расположен в Раменском городском округе.

На сегодняшний день Фонд капитального ремонта региона привел пострадавшие объекты в нормальное техническое состояние. Сейчас строители доделывают ремонтные работы на фасаде дома и завершают отделку. Задача на ближайшее время — полностью подготовить квартиры для проживания.

Специалисты полностью завершили проведение штукатурных работы. В ближайшее время будут восстановлены оконные стены и ограждения балконов.

Атака со стороны ВСУ произошла 10 сентября. Силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами. В частности, над Подмосковьем было уничтожено 20 БПЛА.