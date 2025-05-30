Ремонт дома в Павловском Посаде завершат в июне

В округе продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов, одним из объектов которой стал жилой дом, расположенный на улице Щорса. В настоящее время работы находятся в активной стадии, и их планируется завершить до конца июня.
На данный момент рабочие приступили к ремонту скатной крыши здания. Для обеспечения безопасности на время проведения строительных работ вокруг дома была установлена предупреждающая лента, ограждающая территорию. Жителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и воздержаться от прохождения под окнами во время ремонта. На фасаде дома размещен информационный стенд, где можно подробно ознакомиться с перечнем выполняемых работ, а также с их сроками и этапами выполнения.
В ходе ремонта уже демонтирована часть старой кровли, сейчас специалисты занимаются установкой нового каркаса, который впоследствии будет покрыт металлическими листами. Кроме того, по периметру крыши будут установлены водосточные системы и снегозадержатели.
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