Ремонт дома № 33 на улице Ильича в Чехове завершат в мае

На улице Ильича в Чехове идут работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 33. Он был построен почти 70 лет назад.

Ремонтные работы проводятся для избежания дальнейших проседаний фундамента, наклона здания и появления трещин в стенах. Также это позволит повысить теплоизоляционные и влагостойкие свойства конструкций.

На данный момент уже очистили и выровняли цоколь, оштукатурили и утеплили специальными материалами. Кроме того рабочие наносят цементные растворы, монтируют металлические элементы, на которые будут установлены внешние отделочные панели или плиты. Завершить работы планируют в конце мая этого года.

Ранее строители пробурили отверстия под фундамент и закачали в них бетонный раствор для заполнения пустоты для усиления основание и повышения его прочности.

Реконструкция проходит при поддержке Фонда капитального ремонта Московской области.