Ремонт дома № 15 завершили в поселке санатория имени Герцена под Одинцовом

В Одинцовском округе проходит капитальный ремонт многоквартирных домов. В поселке санатория имени Герцена одновременно ремонтируют несколько жилых зданий. Например, в доме № 13 утепляют фасад, а у дома № 47 чинят кровлю.

Дом № 15 уже полностью отремонтирован. В рамках капитального ремонта здесь провели масштабные работы: заменили основание и покрытие кровли, восстановили соединения крыши с вертикальными конструкциями, обновмли водосточные воронки и выходы на крышу, установили новые зонты на вентиляционных шахтах, дефлекторы на мусоропроводах, противопожарные люки и ограждения. Подрядная организация также заменила выпускные части фановых труб.

Все работы выполняли с использованием высококачественных материалов и современных технологий, что обеспечивает долговечность и надежность проведенного ремонта. Процесс строго контролировался специалистами технического надзора, что исключает возможность недобросовестного выполнения работ.

Капитальный ремонт многоквартирных домов — важная часть программы по улучшению жилищных условий населения. Он не только повышает комфорт проживания, но и способствует сохранению имущества жильцов, предотвращая возможные аварии и разрушения. В Одинцовском округе такие работы проводят системно, с привлечением профессиональных подрядчиков и под строгим контролем надзорных органов.