Ремонт дома на улице Военный городок в Красногорске завершат к концу октября

Специалисты подрядной компании «Альта» приступили к монтажу фасадных панелей на здании по улице Военный городок в микрорайоне Павшино в Красногорске. Общая площадь ремонтных работ, которые планируют завершить к концу октября, составит порядка 2,5 тысяч квадратных метров.
Строители уже усилили наружные стены стальными тяжами, укрепили кирпичную кладку специальным раствором и замазали трещины. Помимо этого, рабочие выполнят гидроизоляцию стен и полов подвального помещения, обновят общедомовую систему освещения, вводно-распределительное устройство и систему внутреннего водостока.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье реализуют масштабную государственную программу модернизации систем водоотведения. Активные работы продолжаются в Дмитровском округе, где в 2025 году обновят три водозаборных узла.
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