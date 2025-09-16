Ремонт дома на улице Орджоникидзе завершили в Павловском Посаде

«Работы находятся на финальной стадии, о чем свидетельствуют остатки строительных материалов, временно размещенные на территории. Хотим подчеркнуть, что все неудобства, связанные с ремонтом, вскоре останутся в прошлом», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Несмотря на то, что текущий ремонт крыши проводился регулярно, он не давал долгосрочного результата. Протечки продолжали доставлять дискомфорт жильцам. Теперь, с заменой старой, пришедшей в негодность скатной крыши на новую, выполненную с использованием современных материалов, об этих проблемах можно будет забыть.

«Новая крыша не только надежно защитит дом от осадков, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Благодаря современным технологиям утепления, удастся значительно улучшить энергоэффективность здания и снизить затраты на отопление в зимний период», — добавили в администрации округа.

На данный момент строители занимаются установкой водосточных сливов и финальной уборкой территории двора от строительного мусора. Эти работы необходимы для обеспечения надлежащего отвода воды и приведения придомовой территории в порядок. Согласно плану, все ремонтные работы будут полностью завершены к концу сентября.