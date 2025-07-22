Ремонт дома на улице Космонавтов завершили в Раменском

Текущий ремонт был выполнен в одном из многоквартирных домов города Раменское. Обновление стало возможным благодаря губернаторской программе «Мой подъезд».

Еще недавно подъезд дома № 38 на улице Космонавтов выглядел совсем иначе: обшарпанные стены, облезлая краска и плохое освещение. Теперь же здесь появились светлые тона, новые почтовые ящики и современные пластиковые окна.

Текущий ремонт подъезда выполнен на 95%. Здесь покрасили потолки и стены, поставили пластиковые оконные блоки, заменили почтовые ящики и осветительные приборы, установили новые электрические щитки, а провода убрали в короба. Самое главное, что жители довольны.

Ремонт подъезда дома № 20/3 на той же улице в самом разгаре. Здесь также установят тамбурные двери, заменят окна и лампочки, покрасят стены и потолок. Окончание ремонта всех подъездов, включенных в губернаторскую программу, планируется в ноябре этого года.