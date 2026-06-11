Ремонт дома на улице Горвал завершили в Волоколамске

В Волоколамске в доме № 6 на улице Горвал управляющая компания завершила ремонт, и теперь жители могут оценить результат проделанной работы. В доме провели ремонт подъезда, установили новые современные почтовые ящики, выполнили частичный ремонт и покраску фасада, а также обновили цоколь и заменили старое окно на новое пластиковое.
Подрядчику осталось завершить последние работы и убрать с территории строительные леса, после чего обновление дома будет полностью завершено. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила качество выполненных работ и отметила: «Дом заметно преобразился: стал более аккуратным, светлым и ухоженным. Приятно видеть, как меняется внешний вид многоквартирных домов и становится комфортнее пространство вокруг них».
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