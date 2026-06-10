Ремонт Дома культуры на улице Стрелецкой близится к середине

Продолжаются ремонтные работы в доме культуры на улице Стрелецкой и детском центре творчества «Светлячок». Стройготовность объектов приблизилась к 60%, и сейчас основное внимание уделено фасадным работам.

Рабочие укладывают напольную плитку, шпатлюют стены и монтируют инженерные системы, включая электропроводку, слаботочные системы и вентиляцию. Перед подрядчиком стоит задача полностью модернизировать здание, сохранив при этом его исторический архитектурный код. Фасады останутся в желто-белой палитре, а лепнину и пилястры 1957 года отреставрируют.

Капитальный ремонт также предусматривает внутреннюю перепланировку помещений. Появится несколько новых кабинетов для занятий, технические помещения и санузел. Ежедневно на стройплощадке работают 14 человек. Завершение ремонта и сдача в эксплуатацию дома культуры запланированы на конец лета.