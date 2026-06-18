Ремонт детской школы искусств завершат в Чехове осенью 2026 года

В Чехове Народную программу партии «Единая Россия» реализовали на 98%. В документ вошло более 980 наказов от жителей округа, к концу года программу планируют выполнить полностью.

Уже завершился ремонт детской поликлиники на улице Мира. Медицинскую помощь здесь будут получать около 30 тысяч юных пациентов. В планах на текущий год — подключение к сетям газоснабжения 18 населенных пунктов. Осенью капитально отремонтируют Чеховскую детскую школу искусств.

«Уже очень ждем открытия. Дочь занимается живописью, в старом здании было сыро и холодно. Окна старые, сквозило. Немного тревожно, что сроки сдвигают, но хочется, чтобы ремонт сделали нормально и на совесть. Главное — не спешка, а качество», — отметила жительница Чехова Валерия Абрамова.

В здании полностью заменят кровлю, утеплят и отремонтируют фасад, установят новые окна и двери. Также обновят инженерные системы и создадут доступную среду для маломобильных групп. Внутри появятся новая мебель, оборудование, а снаружи — благоустроенная территория.

«Сейчас на объекте работают 22 человека, что категорически мало, группировку рабочих нужно увеличивать до 100 человек, чтобы в течение трех-четырех месяцев объект закончить. Я поставлю этот вопрос на еженедельный контроль, с подрядчиком переговорим детально по каждому направлению. Через месяц с родителями и преподавателями встретимся на объекте — посмотрим, как меняется ситуация, и поймем, сколько конкретно понадобится времени, чтобы объект завершить, но сделать это надо к юбилею школы», — сказал депутат Государственной думы, фракция «Единая Россия», Александр Коган.

В этом году планируют также завершить капитальный ремонт детского сада на улице Монтажной и здания Центра развития творчества детей и юношества.

«В рамках Народной программы в Чехове открываются новые корпуса школ, теперь дети учатся в одну смену — это большое облегчение для семей. Радует, что и старые здания не бросают: капитальный ремонт школ и детских садов идет полным ходом. В классах появляется современное оборудование — интерактивные панели, новые пособия. В результате местные школы уже входят в число лучших в области», — отметила директор школы № 8 Ульяна Михайлова.

Продолжается формирование новой Народной программы на ближайшие пять лет. Свой наказ можно оставить в общественной приемной, по телефону горячей линии и на сайте естьрезультат.рф.