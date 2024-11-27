Ремонт детской школы искусств № 3 в Балашихе завершится в декабре
Капитальный ремонт детской школы искусств на Зеленой улице в Балашихе завершится до конца года. Строительная готовность объекта составила 75%, о чем сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.
Сейчас в школе работают 53 человека. Они занимаются внутренней отделкой помещений, завершают фасадные работы, монтируют инженерные коммуникации, проводят благоустройство территории.
Общая площадь школы искусств составляет 1215 квадратных метров. Здание полностью обновят снаружи и внутри, заменят инженерные сети, окна и двери, сантехнику. В школе установят новую мебель и технику.
Завершить работы планируется до конца 2024 года.
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