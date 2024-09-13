Ремонт детской и спортивной площадок начался в парке «Дубки» в Чехове

Обновление детской и спортивной площадок стартовало в парке «Дубки» в Чехове. Ход работ проверил замглавы городского округа.

В селе Троицкое стартовал ремонт площадок в парке. Сейчас рабочие монтируют резиновое покрытие, устанавливают лавки и урны.

После они приступят к монтажу новых игровых элементов и оборудования. На финальном этапе территорию вокруг площадок благоустроят и озеленят.

Проверил качество выполнение работ по модернизации площадок по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Алексей Родин.

«Обновление детских игровых и спортивных площадок является одним из приоритетов благоустройства городских территорий. Это позволяет создать удобные условия для активного отдыха детей и взрослых, а также повысить безопасность и комфортность пребывания на улице», — сказал Алексей Родин.

Отметим, что работы проходят в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».

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