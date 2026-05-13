Ремонт детского сада «Заряночка» идет полным ходом

В селе Растуново городского округа Домодедово на улице Мирной, дом 6, активно продолжается капитальный ремонт детского сада «Заряночка». На данный момент работы выполнены примерно на 50%.

Специалисты занимаются устройством мокрого фасада, заменой оконных блоков и витражей. Внутри здания идут масштабные инженерные работы: монтируются системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электрики и слаботочных сетей.

Практически завершены работы в подвальном помещении: там уже выполнены устройство полов и штукатурка стен. Также подрядчик обновляет входные группы — ремонтирует ступени, площадки и козырьки.

По словам начальника участка Ибрагима Добреева, на объекте ежедневно работают более 50 человек и четыре единицы техники. Часть необходимого оборудования уже доставлена на площадку, остальное находится в стадии заказа. Общая площадь объекта составляет 2302,3 квадратных метра.

Завершить капитальный ремонт планируют к концу августа — началу сентября.