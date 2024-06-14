Ремонт детского сада в микрорайоне Восточный начнется в этом году в Лобне

Администрация Лобни объявила конкурс на проведение капитального ремонта детского сада «Золотой петушок» в микрорайоне Восточный. В рамках проекта запланировано возведение пристройки, рассчитанной на 80 детей, которую соединят с главным корпусом теплым коридором.

Ремонт охватит не только обновление коммуникаций и стен, но и комплексное благоустройство прилегающей территории. По просьбе родителей, на время проведения работ усилят охрану детского сада.

Несколько месяцев назад глава Лобни Анна Кротова провела встречу с жителями микрорайона, на которой принято решение о скорейшем начале работ. Ремонт детского сада позволит решить проблему очередности и обеспечит детям более комфортные условия для получения дошкольного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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