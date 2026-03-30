Ремонт детского сада в Больших Вяземах близится к середине

В здании детского сада в поселке Большие Вяземы продолжаются ремонтные работы. Готовность объекта превысила 20 процентов. Рабочие заканчивают демонтаж старых конструкций и приступают к возведению новых стен.

Параллельно специалисты занимаются устройством инженерных систем: канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. Замена окон уже завершена, и скоро начнутся фасадные работы.

После капитального ремонта здание будет полностью обновлено: останется только несущий каркас, а все остальные элементы будут заменены или модернизированы. Прилегающую территорию благоустроят. В детском саду по-прежнему будет шесть групп, рассчитанных на 140 детей.

Все работы планируют завершить до конца года, и детский сад вернется к своей обычной работе.