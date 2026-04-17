Ремонт детского сада по Народной программе завершили в Чехове
«Единая Россия» подвела итоги Народной программы, которую писали на основе предложений жителей страны, в том числе 780 тысяч человек из Подмосковья. В 2026 году в регионе по Народной программе идет ремонт школ, детских садов и больниц, разработан и комплекс мер для поддержки промышленности.
В Чехове после капитального ремонта откроется дошкольное отделение лицея № 4. Работы провели в рамках Народной программы «Единой России». Было отремонтировано здание, все помещения, заменены инженерные сети, благоустроена прилегающая территория и обновлена материально-техническая база.
«Ремонт завершен, на данный момент ведется подготовка здания и помещений к приему воспитанников. В самое ближайшее время детский сад откроет свои двери и примет более 100 детей», — рассказала начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева.
Капитальный ремонт завершится в этом году и в дошкольном отделении гимназии № 2. Рабочие также обновляют детскую школу искусств.
«В рамках Народной программы партии „Единая Россия“ в Чехове продолжается система модернизации ЖКХ. Мы планируем завершение строительства новых питающих центров мощностью 220 кВт. Мы очень много говорили об этом, и очень округ ждет этого», — сообщил депутат Государственной думы Александр Коган.
Особое внимание уделяют благоустройству. В планах — обновление сквера Прокина и Музыкального бульвара. Вскоре начнется первый этап благоустройства городского парка.
По словам Алексея Батогова, участника предварительного голосования, депутата партии «Единая Россия», Народная программа — это прямой и живой разговор с людьми, который меняется в зависимости от новых вызовов. «Только жители могут лучше всех знать, что сегодня необходимо для развития их двора, города и региона», — уверен он.
Сейчас «Единая Россия» начала формировать новую Народную программу. С ней партия пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму в сентябре. В Подмосковье пункты сбора инициатив работают во всех общественных приемных партии, их можно также предложить на сайте естьрезультат.рф.