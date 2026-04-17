Ремонт детского сада по Народной программе завершили в Чехове

«Единая Россия» подвела итоги Народной программы, которую писали на основе предложений жителей страны, в том числе 780 тысяч человек из Подмосковья. В 2026 году в регионе по Народной программе идет ремонт школ, детских садов и больниц, разработан и комплекс мер для поддержки промышленности.

В Чехове после капитального ремонта откроется дошкольное отделение лицея № 4. Работы провели в рамках Народной программы «Единой России». Было отремонтировано здание, все помещения, заменены инженерные сети, благоустроена прилегающая территория и обновлена материально-техническая база.

«Ремонт завершен, на данный момент ведется подготовка здания и помещений к приему воспитанников. В самое ближайшее время детский сад откроет свои двери и примет более 100 детей», — рассказала начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева.

Капитальный ремонт завершится в этом году и в дошкольном отделении гимназии № 2. Рабочие также обновляют детскую школу искусств.

«В рамках Народной программы партии „Единая Россия“ в Чехове продолжается система модернизации ЖКХ. Мы планируем завершение строительства новых питающих центров мощностью 220 кВт. Мы очень много говорили об этом, и очень округ ждет этого», — сообщил депутат Государственной думы Александр Коган.