Ремонт детского сада «Петушок» проверили в Химках

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов проверили капитальный ремонт детского сада «Петушок» в Сходне. Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

«Обновление этого детсада является знаковым и, без преувеличения, историческим моментом для всех нас. Проектные решения обсуждаются с жителями и педагогами, чтобы создать максимально комфортные условия для детей», — отметил Сергей Малиновский.

В рамках ремонта полностью заменят кровлю, утеплят фасад, обновят вентиляцию. Кроме того, проектом предусмотрена перепланировка внутренних помещений.

После обновления внешний вид здания также преобразится — фасад заиграет зелеными, желтыми и синими цветами. Появится и новая входная группа, а на территории обустроят детские площадки.

«Новое здание хотели бы увидеть теплым, красочным и ярким — чтобы все было чистенько и уютно», — поделилась заместитель директора по дошкольным отделениям лицея № 21 Ирина Смаль.

После завершения ремонта детский сад площадью более 1,1 тысячи квадратных метров сможет принять пять групп — всего 150 воспитанников. В здании также разместят прачечную, столовую и медицинский кабинет.