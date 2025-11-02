Ремонт детского сада «Петушок» проверили в Химках
Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов проверили капитальный ремонт детского сада «Петушок» в Сходне. Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года.
В рамках ремонта полностью заменят кровлю, утеплят фасад, обновят вентиляцию. Кроме того, проектом предусмотрена перепланировка внутренних помещений.
«Обновление этого детсада является знаковым и, без преувеличения, историческим моментом для всех нас. Проектные решения обсуждаются с жителями и педагогами, чтобы создать максимально комфортные условия для детей», — отметил Сергей Малиновский.
После обновления внешний вид здания также преобразится — фасад заиграет зелеными, желтыми и синими цветами. Появится и новая входная группа, а на территории обустроят детские площадки.
«Новое здание хотели бы увидеть теплым, красочным и ярким — чтобы все было чистенько и уютно», — поделилась заместитель директора по дошкольным отделениям лицея № 21 Ирина Смаль.
После завершения ремонта детский сад площадью более 1,1 тысячи квадратных метров сможет принять пять групп — всего 150 воспитанников. В здании также разместят прачечную, столовую и медицинский кабинет.