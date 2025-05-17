Ремонт детского сада № 3 «Ивушка» в Лосино-Петровском завершили на 60%

В Лосино-Петровском продолжается капитальный ремонт детского сада № 3 «Ивушка», который находится на завершающей стадии реализации. Работы ведутся в соответствии с графиком, и объект уже готов более чем на 60%.

На сегодняшний день завершен демонтаж старых конструкций и отделочных материалов, что позволило приступить к основным этапам реконструкции. В настоящее время строители выполняют ремонт фасада и входной группы здания, заменяют кровлю, окна, двери и все инженерные системы — водопровод, отопление, вентиляцию и электрику. Также активно ведется отделка внутренних помещений: проводится финишная отделка стен и потолков, установка фаянсовой сантехники, монтаж оконечных устройств, водосточной и вентиляционной систем, а также укладка напольной плитки.

Особое внимание уделяется обновлению интерьера детского сада: все группы будут полностью оснащены новой мебелью и современным оборудованием, что создаст комфортные и безопасные условия для воспитанников. Кроме того, территория вокруг здания будет благоустроена — планируется устройство прогулочных площадок и озеленение.

Ожидается, что после завершения всех работ обновленный детский сад № 3 «Ивушка» откроет свои двери для детей уже 1 сентября, предоставив им современные условия для развития и обучения. Капитальный ремонт учреждения является частью комплексной программы по улучшению инфраструктуры дошкольного образования в городском округе Лосино-Петровский.